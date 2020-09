Tra botteghe e storia, ad Arezzo torna "Artigianato&Aperitivo" (Di sabato 5 settembre 2020) artour.it . Tel. 055 933 3903 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 «Abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa dopo il successo delle passate edizioni - afferma Sara Biagiotti, vice-... Leggi su lanazione

loretoarte : RT @ilturista_info: Il centro storico di Venaria Reale, alle porte di Torino, fu progettato tra il 1667 e il 1690 da Amedeo di Castellamont… - paoloigna1 : RT @FoodMoodMag: Toscana - Al via 'Artigianato & Aperitivo' 22 trekking urbani tra botteghe e atelier. Organizza #Artex #Firenze #Toscana.… - FoodMoodMag : RT @FoodMoodMag: Toscana - Al via 'Artigianato & Aperitivo' 22 trekking urbani tra botteghe e atelier. Organizza #Artex #Firenze #Toscana.… - FoodMoodMag : Toscana - Al via 'Artigianato & Aperitivo' 22 trekking urbani tra botteghe e atelier. Organizza #Artex #Firenze… - CityGrandTour : Un nuovo tour tra gli artigiani di Pisa tra colori, odori e sapori (assaggeremo qualcosa di artigianale molto buono… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra botteghe Tra botteghe e atelier, 22 occasioni per scoprire l'artigianato toscano di qualità SienaFree.it Tra botteghe e storia, ad Arezzo torna “Artigianato&Aperitivo”

Arezzo, 5 settembre 2020 - Quattro appuntamenti a settembre, alla scoperta delle antiche botteghe artigiane e degli angoli più suggestivi e carichi di storia di Arezzo. Dal 9 settembre torna Artigiana ...

I simulacri lignei di Oria ne “La fabbrica dei Santi”

L’arte dei napoletani Michele Trillocco e Francesco Citarelli per le opere dei Protettori di Oria nella novità editoriale di Claudio Grenzi Editore a firma di Francesco Di Palo Il Museo diocesano di M ...

Arezzo, 5 settembre 2020 - Quattro appuntamenti a settembre, alla scoperta delle antiche botteghe artigiane e degli angoli più suggestivi e carichi di storia di Arezzo. Dal 9 settembre torna Artigiana ...L’arte dei napoletani Michele Trillocco e Francesco Citarelli per le opere dei Protettori di Oria nella novità editoriale di Claudio Grenzi Editore a firma di Francesco Di Palo Il Museo diocesano di M ...