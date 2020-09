Touré escluso da un evento Unicef per un video hard (Di sabato 5 settembre 2020) L’ex giocatore del Manchester City Yaya Touré è stato escluso dal giocare all’annuale partita di calcio di beneficenza dell’Unicef. Il Guardian riporta la notizia spiegando che la decisione è arrivata perché il calciatore aveva pubblicato un video pornografico in un gruppo WhatsApp con altri giocatori e dove si era offerto di pagare operatrici del sesso per loro. Nel video in questione sarebbe ritratta una donna nuda in un bagno e e poi lui che si è offerto di assumere 19 prostitute per i suoi compagni di squadra. Il portavoce del Soccer Aid, l’annuale partita di calcio di beneficenza dell’Unicef ​​tra ex stelle, ha dichiarato “Contenuti inappropriati sono stati condivisi in un gruppo privato. Il ... Leggi su ilnapolista

