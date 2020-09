Tennis, Us Open: la Osaka soffre contro la Kostyuk (Di sabato 5 settembre 2020) Naomi Osaka è la prima big ad approdare agli ottavi di finale dell'Open degli Stati Uniti grazie al successo in tre set sull'ucraina Marta Kostyuk; 6-3 6-7 6-2 lo score in favore della giapponese. Con ... Leggi su gazzetta

US Open, i risultati del 3° turno: Djokovic agli ottavi, oggi in campo Berrettini e Caruso Sky Sport Tennis, US Open 2020: Salvatore Caruso sogna l'impresa con Rublev e il primo ottavo Slam

A caccia di un sogno. Salvatore Caruso scende in campo oggi contro il russo Andrey Rublev per conquistare il suo primo ottavo di finale della carriera in uno Slam. Il siciliano sta vivendo un momento ...Matteo Berrettini e Salvatore Caruso cercano il pass per gli ottavi di finale agli Us Open. Il romano parte con i favori del pronostico contro il norvegese Ruud, mentre il siciliano è costretto a riba ...