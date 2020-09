Salerno, un uomo confessa l’assassinio della donna scomparsa il 23 luglio: accoltellata e gettata in un pozzo (Di sabato 5 settembre 2020) Ha raccontato di averla uccisa colpendola alla gola con un coltello da cucina. Poi ha avvolto il corpo in una coperta e l’ha gettato in un pozzo. Il cadavere di Luana Rainone, 31 anni di San Valentino Torio (Salerno), è stata ritrovata all’alba di venerdì 4 settembre nelle campagne di Poggiomarino (Napoli). A confessare l’omicidio è stato un 34enne del posto, Nicola Del Sorbo, che ha indicato agli agenti dove si trovava il corpo di Luana. La donna, sposata e madre di una figlia piccola, era scomparsa da oltre un mese. Era uscita di casa intorno alle 14 del 23 luglio per delle commissioni, ma non vi aveva più fatto ritorno. Già dopo poche ore il suo telefonino era irraggiungibile. Il marito aveva denunciato la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

