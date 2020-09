Roback: «Ero vicinissimo all’Arsenal ma poi ho scelto il Milan per istinto» (Di sabato 5 settembre 2020) Emil Roback, giovane talento acquistato dal Milan, ha raccontato il suo approdo nel club rossonero all’Expressen Emil Roback, attaccante svedese classe 2003, ha raccontato il suo approdo al Milan dall’Hammarby (club di cui il proprietario è Ibrahimovic) all’Expressen. Ecco le sue parole: IBRAHIMOVIC – «Sa esattamente la mia situazione, ha vissuto tutto questo quando era giovane. Mi ha detto che all’inizio sarà difficile, ma che devo essere paziente. Certo che per me è una garanzia averlo qui al club, è svedese e sa come funziona tutto». RETROSCENA DI MERCATO – «Il Milan mi seguiva, ma continuavo a dirmi che non sarei andato in Italia perché allora ero pronto per il trasferimento in Inghilterra e all’Arsenal. ... Leggi su calcionews24

