Referendum: Conte, 'voterò sì, non pregiudicherà funzionalità camere' (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) - Al Referendum sulla riforma del taglio dei parlamentari "voterò sì, da privato cittadino. E' una riforma costituzionale votata dalla stragrande maggioranza parlamentare. La mia opinione è che se si passa da 945 a 600 parlamentari non viene assolutamente pregiudicata la funzionalità del Parlamento". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, ospite della festa del Fatto Quotidiano. "Trovo astrusa - ha aggiunto - la tesi secondo cui il taglio dei parlamentari metterebbe in crisi funzionalità del Parlamento. Anzi, chi sarà eletto con le nuove regole sentirà di più il peso della rappresentanza, della disciplina e dell'onore nelle sue funzioni". Leggi su iltempo

