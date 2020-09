Qualifiche Gp d’Italia: pole di Hamilton;super Sainz (Di sabato 5 settembre 2020) Non c’è limite allo strapotere di Mercedes e nemmeno a quello del campione del mondo in carica Lewis Hamilton durante le Qualifiche del Gp d’Italia. Il pilota inglese trova la sua pole position numero 94 in carriera, la settima sul circuito di Monza.Lo fa frantumando tutti i record precedenti e distaccando il suo compagno di scuderia Valtteri Bottas di soli 69 centesimi. Ennesima qualifica terribile per la Ferrari che chiude in tredicesima e diciassettesima posizione. Momento di crisi profonda per la scuderia di Maranello. Qualifiche Gp d’Italia: Hamilton cannibale, Sainz super Momento nero per la Ferrari che vede Sebastian Vettel escluso dalla Q2. Il pilota tedesco, non è riuscito a mettere a segno il giro per uscire dalla zona di eliminazione a causa del traffico. Traffico ... Leggi su sport.periodicodaily

