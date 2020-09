Milan-Monza, programma e telecronisti Mediaset amichevole 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Il programma e i telecronisti sui canali Mediaset di Milan-Monza, match amichevole del precampionato 2020. E’ la sfida di Berlusconi e l’ex Cavaliere non potrà essere presente al Meazza a causa del coronavirus, ma potrà assistere dalla televisione allo scontro tra i rossoneri, ambiziosi nel nuovo campionato, e i brianzoli di proprietà dell’ex Premier che sono appena approdati in Serie B. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 5 settembre. Milan-Monza sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Giuseppe Incocciati. Leggi su sportface

