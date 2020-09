Milan, Björklund: «Orgoglioso di essere rossonero» (Di sabato 5 settembre 2020) Lukas Björklund ha espresso le proprie considerazioni su Instagram dopo la firma sul contratto con il Milan Lukas Björklund, nuovo acquisto del Milan, ha espresso le proprie considerazioni su Instagram dopo la firma sul contratto. «Sono veramente felice e Orgoglioso di firmare un contratto di 3 anni con il Milan! Non vedo l’ora di cominciare! Un grande grazie va alla mia famiglia che è sempre stata al mio fianco e mi ha supportato attraverso tutte le difficoltà. Siete i migliori! Di certo un ringraziamento va anche al Malmo per questi due grandi anni. È stato un onore giocare per la migliore squadra scandinava!». View this post on Instagram I am very happy and proud to sign a 3 years contract with @acMilan ... Leggi su calcionews24

