Lucia Azzolina: "Rischio zero non esiste, dal 14 settembre sarà sfida sanitaria" (Di sabato 5 settembre 2020) "In caso di contagio, lo studente viene messo in una stanza con personale formato e si chiamano immediatamente i genitori. Un ruolo fondamentale lo avranno le Asl, nessun dirigente o docente verrà lasciato solo. Sarà il dipartimento di prevenzione sociale a dire chi andrà in quarantena. Lo sappiamo che il rischio zero non esiste, ma abbiamo lavorato in maniera intensa per minimizzarlo". Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina intervistata durante la festa de 'Il Fatto Quotidiano'. "Il punto non è far ripartire le scuole – sottolinea – ma tenerle aperte. Dal 14 settembre diventa una sfida soprattutto sanitaria. Con l'app Immuni è molto più facile capire chi è entrato in ...

