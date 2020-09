L’Europa vuole adottare il “modello Lesbo” per accogliere i migranti (Di sabato 5 settembre 2020) Il nuovo patto europeo sull’immigrazione e l’asilo sarà pubblicato a fine settembre. Linkiesta ha raccolto alcune anticipazioni sulla nuova politica migratoria dell’Ue nell’intervista a Catherine Woollard, direttrice di Ecre (Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli). L’Unione Europea continuerà la politica di prevenzione degli arrivi, con agenti militari alle frontiere. Woollard lancia l’allarme: nel patto ci sarà la procedura di asilo di frontiera che metterà in pericolo l’intero sistema e renderà più difficile ottenere l’asilo. Non solo: questa riforma renderà universale il modello dei campi, come a Lesbo: «Un modello con conseguenze umanitarie scandalose. Per l’Italia sarà un disastro». Come sarà la nuova proposta della Commissione sulla migrazione e ... Leggi su linkiesta

