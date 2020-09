La circolare sui «lavoratori fragili»: non basta l’età per restare a casa. E metà dei prof sarà in classe senza poter fare il test (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 5 settembreIn una nuova circolare del ministero della Salute, insieme al dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali è arrivato l’ultimo chiarimento sui cosiddetti «lavoratori fragili». Con l’inizio ormai imminente della scuola, i fari sono puntati su quei docenti e personale Ata più esposto a rischi, che senza indicazioni chiare da parte del governo potrebbero lasciare vacanti diversi posti fondamentali per la ripartenza dopo lo stop da Coronavirus. Al 5 settembre, si consolida la tesi che ad essere a rischio siano solo i casi patologici, e che la non idoneità debba essere stabilità solo nei casi più gravi. Restano comunque aperte due situazioni critiche: la prima è legata all’esclusione ... Leggi su open.online

