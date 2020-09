Karen Dalton, l’outsider (Di sabato 5 settembre 2020) È cosa risaputa che la resurrezione di Nick Drake iniziò nel 2000, quando una casa automobilistica tedesca decise di vendere la sua nuova cabrio agli studenti dei college americani: fu sufficiente uno spot di un minuto perché le vendite di Pink Moon passassero da 6mila a 74mila copie all’anno. Da allora le sue canzoni compaiono spesso anche nelle colonne sonore di film, come I Tenenbaum e Serendipity (entrambi del 2001), o in serie tv come la recente Normal People. Oggi … Continua L'articolo Karen Dalton, l’outsider proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Karen Dalton Karen Dalton, l'outsider Il Manifesto Karen Dalton, l’outsider

È cosa risaputa che la resurrezione di Nick Drake iniziò nel 2000, quando una casa automobilistica tedesca decise di vendere la sua nuova cabrio agli studenti dei college americani: fu sufficiente uno ...

È cosa risaputa che la resurrezione di Nick Drake iniziò nel 2000, quando una casa automobilistica tedesca decise di vendere la sua nuova cabrio agli studenti dei college americani: fu sufficiente uno ...