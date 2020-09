Il bonus vacanze è stato un flop: anche chi lo ha chiesto non lo ha usato (Di sabato 5 settembre 2020) In base ai dati di Codacons pochissimi italiani hanno richiesto il bonus vacanze e, anche tra quelli che lo hanno richiesto, molti non lo hanno utilizzato. Al termine della stagione balneare, i dati diffusi da Confturismo-Confcommercio sono tutt’altro che confortanti: per il settore turistico è stata una stagione disastrosa. Secondo Codacons – riferisce AgenPress … L'articolo Il bonus vacanze è stato un flop: anche chi lo ha chiesto non lo ha usato proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

. Confturismo e Assoturismo, pesa calo stranieri, ora nuove misure. ROMA, 05 SET - Un'estate da dimenticare per il turismo italiano: il leggero recupero di agosto, grazie soprattutto al mercato italia ...

Il turismo in Italia nel 2020 è in piena emergenza. Ecco i numeri essenziali: più italiani in vacanza nel nostro Paese (incremento appena sensibile però: +1,1%), ma stranieri quasi volatilizzati. Il c ...

