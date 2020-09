Harry d’Inghilterra Vs. Pierre Casiraghi, chi è il più affascinante del reame? (Di sabato 5 settembre 2020) Cenerentola non è l’unica a esserci riuscita. Sul Pianeta Terra, nel mondo reale, Meghan Markle e Beatrice Borromeo hanno tutto il nostro rispetto per aver fatto capitolare e dire «sì lo voglio» a due dei principi più desiderati del mondo: Harry d’Inghilterra e Pierre Casiraghi. Millennial doc, l’ex duca di Sussex, 36 anni il 15 settembre, e il figlio minore di Carolina di Monaco, 33 il 5 settembre, uniti dunque nel segno della Vergine, sono simili sotto tantissimi punti di vista. Il sangue blu che scorre nelle loro vene è solo la partenza comune, così come il royal appeal che i due emanano da sempre. E ogni anno che passa i motivi per amarli si moltiplicano. Leggi su vanityfair

