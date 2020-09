Gaffe Rai al TG1, la conduttrice: “Salute Ministro della Speranza” (VIDEO) (Di sabato 5 settembre 2020) Momento di grande divertimento per i telespettatori del TG1, che hanno assistito ad una incredibile Gaffe della conduttrice impegnata a presentare un servizio. Protagonista involontario il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il cui nome è stato “invertito”: “Il Ministro della Speranza, Salute” queste le parole della conduttrice del TG1, per la più classica della Gaffe che non è passata inosservata sul web. Il VIDEO della Gaffe incriminata Leggi su sportface

