Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Preoccupato per la crescita dei ricoveri» (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 5 settembreI nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia sono calati (oggi sono +1695 i positivi, contro i +1.733 di ieri) ma al netto di una diminuzione nel numero di tamponi (rispettivamente +107.658 e +113.085), la frequenza è aumentata. Però, come spiega il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani, non si tratta di una tendenza che dovrebbe preoccuparci troppo. Più preoccupante invece è la situazione delle terapie intensive e nel numero di ricoveri nel Paese. Rispetto a ieri calano i nuovi casi, ma anche i tamponi. Cosa ci può dire del rapporto tra i due dati? «Sì, i contagi sono diminuiti rispetto a ieri, ma la frequenza dei nuovi positivi è leggermente aumentata di circa 2-3%. ... Leggi su open.online

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ I contribuenti (con le cui tasse sono pagati ministri-parlamentari-comitati vari) hanno… - rtl1025 : ?? E' di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. Numeri in crescita… - NicolaPorro : ?? A #QuartaRepubblica abbiamo analizzato i numeri che ruotano attorno al #coronavirus. Ecco cosa ne è venuto fuori… - alfreaudi : Meloni: Conte non sa neanche quanti sono i morti di covid - asl2abruzzo : RT @Open_gol: La nostra analisi dei numeri dell'epidemia? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Coronavirus, i numeri di contagiati e morti nel mondo TorreSette Coronavirus in Calabria, sale a 20 il numero dei casi di contagio nel focolaio di Messignadi

OPPIDO MAMERTINA – Anche nella giornata di oggi si registrano tre nuovi casi positivi al Covid-19 a Messignadi frazione di Oppido Mamertina, dichiarata zona rossa dalla presidente della Regione Calabr ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 settembre: 1.695 nuovi casi e 16 decessi

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 276.338 persone (+1.695 rispetto a ieri) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.534 sono decedute (+16) e sono state dimesse 209 ...

OPPIDO MAMERTINA – Anche nella giornata di oggi si registrano tre nuovi casi positivi al Covid-19 a Messignadi frazione di Oppido Mamertina, dichiarata zona rossa dalla presidente della Regione Calabr ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 276.338 persone (+1.695 rispetto a ieri) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.534 sono decedute (+16) e sono state dimesse 209 ...