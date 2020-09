Come funzioneranno i seggi speciali per il voto a domicilio (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - seggi speciali per il voto a domicilio di chi è in quarantena da Covid 19. Il Viminale ricorda che "allo scopo di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e al tempo stesso le massime condizioni di sicurezza sanitaria, anche a coloro che andranno a raccogliere il voto, il decreto legge 14 agosto 2020, numero 103, ha stabilito particolari modalità per consentire il voto domiciliare a tutti gli elettori che, essendo sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, non possono recarsi ai seggi". Questo compito è affidato alle sezioni ospedaliere attraverso i seggi speciali che si recano presso le abitazioni degli ... Leggi su agi

WRC | Neuville insiste: “Con i regolamenti 2020 e il Power Boost rischiamo di finire come la Formula E”

Non è un mistero che tra i più scettici sulle novità regolamentari che entreranno a regime dal WRC 2020 c’è sicuramente Thierry Neuville. Il belga di Hyundai Motorsport, atteso al ritorno nel Mondiale ...

