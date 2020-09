Campania, incidente auto-scooter nel pomeriggio: Davide muore a 27 anni (Di sabato 5 settembre 2020) Drammatico incidente oggi in Campania. Il 27enne Davide Brunetto, di Capaccio Paestum, è morto per le gravi ferite riportate a seguito di un sinistro. Fatale lo scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’auto. Capaccio, morto Davide Brunetto: incidente lungo via Pertini Secondo una prima ricostruzione, Davide viaggiava lungo via Pertini. Per cause ancora … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

LuceverdeRadio : ??#autostrade #incidente- A1 Roma-Napoli code tra Casoria e Bivio A16 Napoli-Canosa > Roma #luceverde #Campania - muoversincampan : Anm: per un incidente in via Barbagallo, l'autolinea 502 devia il proprio percorso. Da via Terracina, giunta in via… - LuceverdeRadio : ??#autostrade #incidente - A2 Autostrada del Mediterraneo ??????Code tra Pontecagnano e Baronissi > Salerno… - Yogaolic : @fattoquotidiano X lo schifo fatto, sorpassando che l’avevano già fatto e l’hanno sfangata xche’ l’incidente mortal… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania incidente Campania, incidente auto-scooter nel pomeriggio: Davide muore a 27 anni Teleclubitalia Confcommercio incontra i candidati alle regionali, un decalogo di investimenti

Con il primo incontro in Confcommercio Campania, alla presenza dell’ On. Valeria Ciarambino, è stato presentata la sintesi delle proposte formulate da sottoporre ai candidati alla prossime elezioni ch ...

Regionali: Voto, via al “Patto” delle donne

NAPOLI – A poche settimane dalle elezioni regionali, gli Stati Generali delle donne della Campania, su proposta della Coordinatrice Regionale, Maria Lippiello, presentano ai candidati e alle candidate ...

Con il primo incontro in Confcommercio Campania, alla presenza dell’ On. Valeria Ciarambino, è stato presentata la sintesi delle proposte formulate da sottoporre ai candidati alla prossime elezioni ch ...NAPOLI – A poche settimane dalle elezioni regionali, gli Stati Generali delle donne della Campania, su proposta della Coordinatrice Regionale, Maria Lippiello, presentano ai candidati e alle candidate ...