"Belen Rodriguez la smetta di farsi vedere nuda?": la replica (perfetta) di Maurizio Costanzo, tutti muti (Di sabato 5 settembre 2020) Nel mirino, ancora una volta, ci finisce Belen Rodriguez. Nel bene o nel male si parla sempre di lei. E in molti provano particolare gusto nell'attaccarla. Compreso un lettore del settimanale DiPiù, che ha inviato una missiva nella quale sosteneva che "Belen fa male a mostrarsi senza vestiti in pubblico". Lettera destinata alla rubrica Domande & Risposte di Maurizio Costanzo, il quale replica al lettore ricordandogli come la showgirl "non è un'intellettuale, è arrivata dall'Argentina e si è fatta largo in Italia grazie alla sua bellezza, oltre che per le sue doti da donna da palcoscenico". Insomma, non rompete le scatole a Belen. E ancora, Costanzo ha aggiunto: "Non so se la gente sia invidiosa. Di certo chi passa il ... Leggi su liberoquotidiano

