Beatrice Valli, che brutta disavventura: ecco cosa è successo (Di sabato 5 settembre 2020) Questo articolo Beatrice Valli, che brutta disavventura: ecco cosa è successo . Beatrice Valli è stata protagonista di una brutta disavventura. Ma che cosa le è successo? La showgirl ha raccontato tutto. Beatrice Valli, insieme al suo Marco Fantini, è stato tra i grandi protagonisti del Festival di Venezia nella giornata di ieri. La coppia ha conquistato tutti sul red carpet della manifestazione cinematografica. Per loro pareva … Leggi su youmovies

IleniaRagozzino : RT @RebeccaMazzante: Ora va bene tutto ma ridere e ironizzare (in modo eccessivo) sul furto dei looks di Beatrice Valli mi sembra esagerato… - IleniaRagozzino : RT @sangyeom_: Beatrice Valli è stata la più bella del festival di Venezia - IleniaRagozzino : RT @llilcam: comunque beatrice valli é proprio bella bella bella - skrdnffkrol9 : RT @_bleeding_eyes_: A #Venezia77 più gente come Alessandra Mastronardi e meno pseudo influencer come Beatrice Valli, Taylor Mega e Giulia… - LUVK96S : RT @__Ella_____: La stanchissima Beatrice Valli che nonostante i tre figli e l’inarrivabile stanchezza trova la forza di andare a fare l’in… -