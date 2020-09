Uomini e Donne, Sonny Di Meo svela la verità sulla presunta crisi con Sara Shaimi (Di venerdì 4 settembre 2020) Sonny Di Meo rompe il silenzio sulla presunta crisi con l'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Shaimi. Leggi su comingsoon

matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: l’Italia non merita un governo così incapace e pe… - matteosalvinimi : ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo gover… - Agenzia_Ansa : In #Brasile parità salariare tra uomini e donne in nazionale #calcio #pariopportunità #ANSA - smilebytinivica : RT @fabsworldx: Quando penso che lunedì al posto di day dreamer ci sarà uomini e donne #DayDreamer - Lo_Stronzologo : Non ho capito perchè quelli da Uomini&Donne vengono invitati al Festival del Cinema di Venezia e gli attori di Foru… -