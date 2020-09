The Boys 2 | recensione dei primi tre episodi | su Amazon Prime Video ritornano gli antieroi di Garth Ennis

The Boys 2, recensione dei primi tre episodi: su Amazon Prime Video ritornano gli (anti)eroi di Garth Ennis (Di venerdì 4 settembre 2020) recensione dei primi tre episodi di The Boys 2, seconda stagione della fortunata serie di Amazon Prime Video basata sull'omonimo fumetto. Con questa recensione dei primi tre episodi di The Boys 2 torniamo nel mondo folle e imprevedibile che Eric Kripke ha portato sul piccolo schermo grazie ad Amazon Prime Video, a partire dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Un ritorno che si annuncia ricco di sorprese già per come la piattaforma di streaming ha scelto di rendere disponibili gli otto episodi di questo secondo ciclo: i primi tre tutti insieme, il 4 settembre, e gli altri ... Leggi su movieplayer

2ntmglm : RT @giaxhorann: #TheBoys the boys in tendenza e vi lascio indovinare a chi ho pensato ?? - badtasteit : #TheBoys 2 da oggi su Amazon Prime Video - wiIliambutcher : the boys 2: dedo no cu e gritaria - ILSOTRANTO : #TheBoys Supereroi, sport e documentari costituiscono le novità di settembre targate Amazon Prime Video Tra i… - missionfallout : Marquei como visto The Boys (2019) - 2x1 - The Big Ride -