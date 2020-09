Stefano De Martino, trasloco a Milano: ora vivrà in una casa tutta sua (Di venerdì 4 settembre 2020) Nuovo trasloco in una casa tutta sua, una "casa da single" come l'hanno definita alcuni fan online, quello in corso proprio in queste ore per Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez che, rientrato a Milano proprio in questi giorni, è ora pronto a lasciare definitivamente il nido coniugale spostandosi in un appartamento tutto per lui.Il conduttore di Made In Sud, secondo quanto rivelato dagli ultimi gossip, sembra proprio che nelle scorse settimane abbia cercato di ricucire i rapporti con l'ex moglie Belen, senza però riuscire nell'intento. Sembra infatti che la showgirl argentina al momento non si senta affatto pronta a perdonarlo, volendo invece proseguire liberamente per la sua strada. Di conseguenza, ora Stefano non può ... Leggi su blogo

