Skriniar: «Sono un giocatore dell’Inter e ho un contratto di tre anni, la situazione non è cambiata» (Di venerdì 4 settembre 2020) Milan Skriniar ha parlato al sito ufficiale della Federazione calcistica della Slovacchia: queste le sue parole Milan Skriniar ha parlato al sito ufficiale della Federazione calcistica della Slovacchia. Queste le parole del difensore riportate da Fcinter1908.it. FUTURO – «La mia situazione nel club non è cambiata. Non ho giocato solo le ultime cinque o sei partite. Prima giocavo praticamente sempre, io e i tifosi ci siamo abituati al fatto che ero sempre in campo. Forse è per questo che la mia posizione alla fine della scorsa stagione sembrava qualcosa di ‘terribile’. Tuttavia, sappiamo tutti che è stato un momento speciale visto che abbiamo giocato ogni tre giorni da metà giugno ad agosto. Quindi era normale per Conte cambiare spesso l’undici titolare. ... Leggi su calcionews24

