Si torna sopra i 400 contagi: è la prima volta da aprile (Di venerdì 4 settembre 2020) Dall'inizio dell'emergenza nel nostro Paese 43'532 persone sono state infettate dal virus. 1'732 sono morte. Leggi su media.tio.ch

BERNA - In Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono stati contabilizzati 405 nuovi contagi e due decessi legati al coronavirus in 24 ore. Un numero - quello d'infezioni - che non si registrava ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 4 settembre. Continuano a crescere i novi casi di contagio in Italia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 978 ...