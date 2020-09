Salerno: 31enne scomparsa a luglio uccisa e gettata in un pozzo (Di venerdì 4 settembre 2020) È stato ritrovato in un pozzo nelle campagne tra Poggiomarino (Napoli) e San Valentino Torio (Salerno) il cadavere di Luana Rainone, la 31enne che era scomparsa lo scorso 23 luglio. Sul corpo, che era avvolto in una coperta, i carabinieri di Nocera Inferiore hanno notato diversi segni riconducibili a un’arma bianca. La donna, residente a San Valentino Torio ma originaria di Sarno, sempre nel salernitano, quel giorno dopo essere uscita di casa era come svanita nel nulla. Luana Rainone, madre di una bambina piccola, sarebbe stata uccisa e quindi gettata in quel pozzo dove alle prime luci del giorno è stata rinvenuta cadavere. La scomparsa era stata denunciata dal marito.Gli investigatori che da allora si stavano ... Leggi su blogo

Salerno 31enne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salerno 31enne