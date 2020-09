Referendum, i sindacalisti e le maestrine del No (Di venerdì 4 settembre 2020) Pierre Bourdieu, uno dei rari intellettuali non allineati del tardo Novecento, seppure dall’alto della cattedra di Sociologia al Collège de France, lo disse poco prima di morire: “L’ultima rivoluzione politica, la rivoluzione contro il ceto politico e contro l’usurpazione potenzialmente iscritta nella delega, resta ancora tutta da fare”. Una rimembranza che torna in mente ogni volta che mi imbatto nel coro angelico dei propugnatori del sacrale principio di rappresentanza; intonato con sempre maggiore intensità dal fronte del No, negli ultimi scampoli di tempo che ci separano dalle giornate settembrine in cui si voterà sulla sfoltitura o meno degli eletti nei due rami del nostro Parlamento. Perché – diciamocelo francamente – proprio la mitizzazione della rappresentanza è uno dei punti forti di una secolare opera ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il segretario dei Dem è preoccupato dal fuoco amico: "Chi vuole le elezioni lo dica". Ribadita anche l'importanza del Mes Nicola Zingaretti è preoccupato del fuoco amico. Il segretario del Pd, attrave ...

Sul referendum per ben tre volte il Pd ha detto Sì e adesso improvvisamente ma risolutamente dice No

Referendum: quale la posizione del Partito democratico? Sì, no, boh… Del resto come potrebbe essere diversamente? Per tre volte il Pd dice NO; vira la quarta sul SI, fidando, come corrispettivo, in un ...

