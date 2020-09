Referendum: Di Maio, rischi per governo? ‘Io penso a campagna per sì’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) – “Io, come sempre, quando promuovo una campagna penso a quello che voglio ottenere e quindi stiamo pensando al sì”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio, rispondendo a chi gli chiedeva se una vittoria del no al Referendum sul taglio dei parlamentari potesse rappresentare un rischio per la tenuta del governo. L'articolo Referendum: Di Maio, rischi per governo? ‘Io penso a campagna per sì’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

