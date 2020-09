Rainbow Six Siege: Aperte le iscrizioni per le qualificazioni online dell’European Challenger League 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Ubisoft® ha annunciato che le Open Qualifier per l’imminente European Challenger League 2020 di Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege inizieranno dall’8 settembre. È ora possibile iscriversi alle quattro Open Qualifier. La European Challenger League offre una possibilità di accedere alla European League, che rappresenta il massimo livello agonistico di Rainbow Six Siege in Europa. Nell’edizione 2020, si sfideranno 12 squadre: 9 squadre che si sono già qualificate o si qualificheranno dai programmi nazionali europei:GSA League: DivizionSpain Nationals: Team HereticsNordics Championship: da determinareRussian Major ... Leggi su gamerbrain

Esport_News_R6 : RT @Rainbow6IT: Il tuo team ha quello che serve per partecipare alla #RainbowSix Challenger League? Dai un occhiata a tutte le informazio… - Rainbow6IT : Il tuo team ha quello che serve per partecipare alla #RainbowSix Challenger League? Dai un occhiata a tutte le in… - NexRepl4y : rainbow six é mo daora mano - jst_mana : RT @Rainbow6Game: Gioca Rainbow Six Siege gratis fino al 4 settembre e risparmia fino al 70%. - MattiaStambazzi : RT @Rainbow6Game: Gioca Rainbow Six Siege gratis fino al 4 settembre e risparmia fino al 70%. -

Ultime Notizie dalla rete : Rainbow Six Tom Clancy's Rainbow Six Siege per PC in offerta su Steam iCrewPlay.com Rainbow Six Siege: Ubisoft lancia il programma Invita un amico

Ubisoft ha appena annunciato l'iniziativa che prende il nome di "Invita un amico" per il suo Tom Clancy's Rainbow Six Siege, grazie alla quale gli utenti che invitano nuovi giocatori potranno ottenere ...

RTX 3090: ecco i giochi che andranno a 8K, 60 FPS e oltre

La nuova generazione di console è sempre più vicina e promette un salto tecnico e grafico di alto livello. Ovviamente, però, il mondo PC non sta fermo a guardare e infatti NVIDIA ha presentato al mond ...

Ubisoft ha appena annunciato l'iniziativa che prende il nome di "Invita un amico" per il suo Tom Clancy's Rainbow Six Siege, grazie alla quale gli utenti che invitano nuovi giocatori potranno ottenere ...La nuova generazione di console è sempre più vicina e promette un salto tecnico e grafico di alto livello. Ovviamente, però, il mondo PC non sta fermo a guardare e infatti NVIDIA ha presentato al mond ...