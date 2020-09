Parti comuni dell’edificio: quali sono per la legge? Ecco come distinguerle (Di venerdì 4 settembre 2020) Parti comuni dell’edificio: quali sono per la legge? Ecco come distinguerle Abbiamo frequentemente parlato di tematiche inerenti condominio e locazioni, ed ovviamente continueremo a farlo, in considerazione della rilevanza pratica che hanno le questioni legali in questi ambiti. Più volte abbiamo utilizzato l’espressione “Parti comuni“, che per la legge ha un significato ben preciso. Qui di seguito vogliamo soffermarci proprio su questo significato, onde fare chiarezza una volta per tutte ed evitare così equivoci e fraintendimenti in materia condominiale. Se ti interessa saperne di più sugli orari di silenzio nel condominio e il ruolo del regolamento ... Leggi su termometropolitico

AlbasWorld : @Fratrae @AnesteTista Ho girato un po' la Sicilia,in molti bar entravano senza mascherina(ma questo accade anche a… - Qualenergiait : Detrazioni fiscali, frazionamenti, ampliamenti e parti comuni: chiarimenti dalle Entrate - AteneoWeb : Interventi su parti comuni di un edificio: ciascun condomino può scegliere autonomamente - siceid : @laura110579 @DanielaPF75 @Cartabellotta Stamattina ho parlato con la direttrice della scuola dei figli. Verifica t… - GeopoliticaSic1 : Da più parti non si sentono delle raccomandazioni importanti, utili anche negli uffici pubblici. 1) il ricircolo d’… -

Ultime Notizie dalla rete : Parti comuni Sismabonus sulle parti comuni in condominio: ok anche con frazionamenti ingenio-web.it Parte da Albinea e Boretto la carovana di ‘No drop, no out’

Partirà sabato da Albinea la carovana di “No drop, no out”, il progetto promosso dalla Provincia di Reggio Emilia e dall’Upi Emilia-Romagna – in collaborazione con 8 Comuni, Uisp, Csi e Pinco srl – ne ...

ISA 2020: l’indicazione degli aggi e dei ricavi fissi

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...

Partirà sabato da Albinea la carovana di “No drop, no out”, il progetto promosso dalla Provincia di Reggio Emilia e dall’Upi Emilia-Romagna – in collaborazione con 8 Comuni, Uisp, Csi e Pinco srl – ne ...Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...