“Oggi in tv”, la programmazione di venerdì 4 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Venerdì 4 settembre i telespettatori avranno di che intrattenersi per la prima serata. Oggi in tv infatti ne abbiamo per tutti i gusti, dallo sport al cinema. Tanto le reti Rai che quelle Mediaset offrono un ventaglio ricco e variegato di spettacoli. Andiamo a scoprire insieme la programmazione di questo venerdì e che si dia inizio al week end. Rai tra sport e cinema Mentre sulla rete ammiraglia abbiamo la Nazionale Azzurra, sulle altre due è il cinema a farla da padrone, tra thriller e commedia italiana. Ecco canale per canale tutte le anticipazioni nel dettaglio. L’Italia scende in campo Alle 20.30, su Rai 1, la Nazionale Italiana scende in campo, con il suo allenatore Roberto Mancini. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze l’Italia affronterà la Bosnia ed Erzegovina per il primo turno ... Leggi su thesocialpost

