Numero di Charlie Hebdo in ristampa. Iran: “insulta” l’Islam ripubblicando vignette (Di venerdì 4 settembre 2020) Rischia di riaccendersi lo scontro tra Francia e Iran. Il Numero di Charlie Hebdo in cui sono state ripubblicate le vignette di Maometto, è in ristampa. Lo ha fatto sapere oggi all'Afp il quotidiano satirico francese. Il Numero uscito mercoledì, che pubblica in prima pagina le controverse caricature, era stato stampato in 200.000 copie (tre volte il volume abituale) che sono state tutte vendute dal primo giorno, ha spiegato un dipendente del giornale. Duecentomila copie sono in fase di ristampa e saranno disponibili da sabato, ha detto la stessa fonte. Per il fumettista Juin, che si è unito a Charlie Hebdo dopo l'attacco del 7 gennaio 2015, dove i pilastri del giornale sono stati uccisi dai ... Leggi su ilfogliettone

