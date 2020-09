Messi resta al Barcellona: “Volevo andare via ma non avrei fatto mai causa al club della mia vita” (Di venerdì 4 settembre 2020) L'articolo Messi resta al Barcellona: “Volevo andare via ma non avrei fatto mai causa al club della mia vita” proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

FBiasin : Se #Messi alla fine resta a #Barcellona vince a mani basse il trofeo 'Maria, lascio lo studio'. - FBiasin : Allora, più o meno è tutto chiaro: #Messi resta, è il #Barcellona che se ne va. - FBiasin : #Messi resta al #Barça - Lui è scontento. - I tifosi dei club che sognavano di averlo sono delusi. - I tifosi del… - thekingsalo : Messi resta al #Barcellona. Le dichiarazioni dell'argentino per Goal. Esclusiva mondiale. - GIUSPEDU : RT @Luca_Cilli: Ufficiale: Messi resta al @FCBarcelona -