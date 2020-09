Massimo Boldi: carriera, biografia e vita privata. Chi è in Natale da Chef (Di venerdì 4 settembre 2020) Massimo Boldi: carriera, biografia e vita privata. Chi è in Natale da Chef Natale da Chef è un fim del 2017, prodotto dalla Mari Film, che rientra nella categoria dei cine-panettoni. Massimo Boldi, protagonista del film, interpreta Gualtiero Saporito, il cuoco incapace e affetto da ageusia, ma tenace, che continua a proporsi per diverse cucine. Sarà Furio Galli, proprietario di una famosa ditta di catering, ad assumerlo come capocuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto per cucinare al prossimo G7. Il piano di Furio è quello di perdere la competizione favorendo l’avversario con cui ha stipulato l’accordo per salvare la ... Leggi su termometropolitico

