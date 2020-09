“Lorena è morta così”. Uccisa dal fidanzato, solo oggi i risultati dell’autopsia (Di venerdì 4 settembre 2020) Lorena Quaranta, il suo nome tra i casi di femminicidio in Italia. Era il 31 marzo 2020 quando a Furci Siculo, in un condominio nella zona nord del paese del messinese, Lorena Quaranta, studentessa di Medicina all’Università di Messina e originaria di Agrigento, ha perso la vita nel suo appartamento in via delle Mimose, una zona residenziale alla periferia del paese. oggi i risultati dell’autopsia fanno luce sul caso. Una comunità, quella di Furci Siculo, rimasta sotto choc e le parole di un sindaco, Matteo Francilia, che risuonano ancora oggi: “È un dramma nel dramma (…). Siamo sconvolti, la nostra comunità è da sempre in prima linea nel contrasto alla violenza di genere, abbiamo anche istituito un centro di ascolto. Chi si macchia di simili gesti deve marcire in ... Leggi su caffeinamagazine

