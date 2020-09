golf, Gandon e Del Moral per la vittoria al Cervino Open (Di venerdì 4 settembre 2020) Volata finale per il titolo nel Cervino Alps Open, torneo in calendario nell'Alps Tour e secondo appuntamento stagionale dell'Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : golf Gandon golf, Gandon e Del Moral per la vittoria al Cervino Open QUOTIDIANO.NET ITALIAN PRO TOUR: IL FRANCESE GANDON RAGGIUNGE LO SPAGNOLO GARCIA DEL MORAL

Volata finale per il titolo nel Cervino Alps Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e secondo appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali organizza ...

Cervino Alps Open, testa a testa Del Moral-Gandon

(ANSA) - ROMA, 03 SET - E' sfida Francia-Spagna per il titolo nel Cervino Alps Open di golf. A Cervinia, in Valle d'Aosta, Sebastien Gandon con un parziale di 60 (-8) su un totale di 125 (-11) colpi h ...

Volata finale per il titolo nel Cervino Alps Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e secondo appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali organizza ...(ANSA) - ROMA, 03 SET - E' sfida Francia-Spagna per il titolo nel Cervino Alps Open di golf. A Cervinia, in Valle d'Aosta, Sebastien Gandon con un parziale di 60 (-8) su un totale di 125 (-11) colpi h ...