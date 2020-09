Giuntoli: «Meret è contento al Napoli, il mercato deve ancora cominciare» (Di venerdì 4 settembre 2020) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato nella conferenza stampa di fine ritiro a Castel di Sangro Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato nella conferenza stampa di fine ritiro a Castel di Sangro. Queste le sue parole riportate da TuttoNapoli.net. mercato – «Il mercato deve ancora cominciare, è la verità, fino a quando non tornano dalle nazionali non è possibile neanche parlarci, sono tutte situazioni molto lontane per adesso». Meret – «Ho letto, non abbiamo smentito perché non possiamo smentire tutto quello che viene scritto ogni giorno, ci siamo impegnati a fare altro. Ci siamo incontrati con ... Leggi su calcionews24

