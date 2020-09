Genoa, ufficiale il ritorno in prestito di Mattia Perin (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Genoa riabbraccia Mattia Perin. La società rossoblu, infatti, attraverso un comunicato, ha appena ufficializzato il ritorno in prestito dell’estremo difensore classe 1992, che già nella seconda parte della scorsa stagione aveva militato nel club di Enrico Preziosi. Questo il breve comunicato: “Il Genoa comunica di aver acquisito da Juventus Fc, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Perin. Il portiere, scuola Genoa, ha firmato oggi il contratto a Villa Rostan e si e’ unito ai compagni per iniziare gli allenamenti”. Leggi su sportface

