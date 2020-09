Forum Ambrosetti, imprenditori “scommettono” da Cernobbio: lavoro terrà nel 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Occupazione stabile, se non in crescita, per quest’anno nonostante la crisi innescata dalla pandemia. E’ quanto prevedono i manager e gli imprenditori che hanno partecipato al televoto conclusivo della prima giornata dei lavori al Forum Ambrosetti. Nel dettaglio, oltre la metà dei partecipanti (il 53,5%) ha risposto che non prevede cambiamenti sul fronte dell’occupazione nel 2020, addirittura il 25,6% stima un aumento della forza lavoro fino al 10% e solo il 16,3% una riduzione fino al 10%.Oltre un manager su due (54,2%), inoltre, ritiene che le performance delle proprie aziende siano nettamente migliori dei competitor, mentre il 41,7% non riscontra significative differenze. Capitolo fatturato: il 37,5% ritiene che quest’anno decrescerà fino al ... Leggi su quifinanza

Rvaticanaitalia : Il #Papa al Forum @Ambrosetti_ : 'Dall’esperienza della pandemia tutti stiamo imparando che nessuno si salva da sol… - vaticannews_it : #4settembre #PapaFrancesco scrive al Forum di economia e finanza Ambrosetti : per ripartire serve una riconversione… - CiscoItalia : Oggi inizia la 46°edizione del Forum #Cernobbio2020. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione la nostra tecnologi… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Al via a Cernobbio, il Forum Ambrosetti. Al tradizionale appuntamento tra politici, imprenditori ed economisti. quest'anno ci s… - davidetizzoni : RT @CiscoItalia: Oggi inizia la 46°edizione del Forum #Cernobbio2020. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione la nostra tecnologia #Webe… -