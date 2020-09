Eutanasia, Trizzino (M5S): “In commissione nel mese di ottobre, alla camera entro il 2020” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Per quanto riguarda il DDL Eutanasia mi aspetto una svolta imminente, dopo il mese di settembre, che sarà un mese politicamente complicato. Abbiamo l’impegno dei capigruppo a calendarizzarlo a ottobre. Sono ottimista, credo che entro il 2020 la camera approverà la PDL e a seguire anche in Senato non dovrebbero esserci grosse difficoltà”. Così l’Onorevole Giorgio Trizzino (M5S) nel suo intervento al Consiglio Generale dell’Associazione Luca Coscioni in corso presso la sede CGIL di Roma. In un colloquio con la dirigenza dell’associazione presenti in sala il co-presidente Mina Welby, il Segretario Filomena Gallo e il Tesoriere Marco Cappato) Trizzino ha offerto un ... Leggi su meteoweb.eu

