Dune: Timothée Chalamet alle prese col test di Gom Jabbar (FOTO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Ancora Timothée Chalamet in azione, stavolta alle prese col test di Gom Jabbar, nelle nuove suggestive immagini di Dune. Dopo aver dato un primo sguardo al look dei protagonisti di Dune e ai mostruosi vermi delle sabbie di Arrakis, Empire Magazine ci regala la prima immagine di un momento chiave del film, quello in cui il personaggio di Timothée Chalamet, Paul Atreides, si sottopone al test di Gom Jabbar, scena collocata all'inizio del primo romanzo di Frank Herbert. Il test di Gom Jabbar è un'ordalia che solo gli eletti riescono a superare. Ordalia a cui di solito vengono sottoposte le donne che vogliono entrare nella setta delle Bene Gesserit, perciò ... Leggi su movieplayer

