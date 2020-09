De Rossi passa all’agenzia di Lucci: “Un orgoglio averti con noi” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Un orgoglio averti nella nostra famiglia, un privilegio lavorare con te. Benvenuto Daniele De Rossi”. Lo ha annunciato la World Soccer Agency di Alessandro Lucci che accoglie nella scuderia anche Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma, in procinto di iniziare la sua nuova carriera, probabilmente sulla panchina. Quale futuro? Non resta che aspettare i pRossimi mesi. Lo stesso percorso dell’ex Nazionale lo ha percorso anche l’amico Aleksandar Kolarov. Entrambi facevano parte della scuderia di Sergio Berti. Visualizza questo post su Instagram 🤝WELCOME TO OUR FAMILY Un orgoglio averti nella nostra famiglia, un privilegio lavorare con te. benvenuto Daniele De ... Leggi su sportface

