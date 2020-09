Covid, negli alpaca i nanoanticorpi per bloccare l’infezione (Di venerdì 4 settembre 2020) Potrebbe essere negli alpaca la risposta alla lotta contro il coronavirus. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communications dai ricercatori dell’Istituto Karolinska di Stoccolma, apre la via a nuovi possibili farmaci antivirali contro la Covid-19. Potrebbero rivelarsi molto utili nella lotta contro il Covid-19, gli alpaca. Gli scienziati hanno infatti trovato nei camelidi (cioè la … L'articolo Covid, negli alpaca i nanoanticorpi per bloccare l’infezione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

