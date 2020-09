Così i vecchi scuolabus diventano hotel e case su ruote (Di venerdì 4 settembre 2020) (Foto: www.facebook.com/Labrigadeduvoyage)Dopo aver scorrazzato per anni bambini vocianti, i vecchi scuolabus possono vivere una seconda giovinezza trasformandosi in alberghi o case su ruote, con il fascino vintage dei mezzi old style (lo stesso dei van Volkswagen dall’animo hippy) e le comodità di un moderno glamping, il campeggio chic. A proporre gli hotel negli scuolabus, pronti ad attraversare le strade più note degli Stati Uniti, è La Brigade du Voyage, società francese che da qualche anno offre itinerari di gruppo alla scoperta dei paesaggi più remoti. Proprio come in un albergo, i partecipanti hanno a disposizione tutto quello che serve, ma in più si possono spostare da un luogo all’altro grazie agli autisti ... Leggi su wired

