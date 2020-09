Coronavirus, pubblicati i verbali del Cts che premevano per chiudere Alzano. Lo strano endorsement dopo la scelta di Conte – I documenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembre Nel briefing del Comitato tecnico scientifico (Cts) dello scorso 3 marzo, gli esperti riuniti dal governo per fronteggiare la pandemia avrebbero consigliato l’istituzione della “zona rossa” in Val Seriana, nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro in particolare. Quel verbale, tuttavia, non era presente tra le 200 pagine desecretate dall’esecutivo lo scorso 6 agosto. Oggi 4 agosto, invece, tra i 100 verbali pubblicati sul sito della Protezione civile compare anche quel delicato documento per cui lo stesso Giuseppe Conte è stato interrogato dalla procura di Bergamo e che, secondo molti, dimostrerebbe che il governo era stato avvertito dei gravi pericoli che correva la Bergamasca. I ... Leggi su open.online

