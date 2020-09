Clamoroso Messi, altro colpo di scena: “La clausola non è applicabile”. E non è finita qui… (Di venerdì 4 settembre 2020) Ennesimo colpo di scena sulla vicenda Leo Messi-Barcellona. Dopo i numerosi incontri degli ultimi giorni era atteso un comunicato da parte del calciatore in risposta alla Liga, che aveva affermato come dovesse rispettare la clausola di 700 milioni e che non avrebbe potuto più liberarsi gratuitamente. Ma è guerra aperta. Una nota del padre e agente di Messi, Jorge, specifica infatti come quella “famosa” clausola non sia in realtà valida. E la vicenda, in questo modo, continua ad arricchirsi di ulteriori episodi anziché trovare una via d’uscita. “Non sappiamo quale contratto sia stato analizzato e su quali basi si sostiene che il suddetto preveda una clausola risolutiva applicabile nel caso il giocatore decida di ... Leggi su calcioweb.eu

