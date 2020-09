Cirio: «Allianz Stadium aperto per Juve-Sampdoria? Se il Cts approverà il progetto…» (Di venerdì 4 settembre 2020) Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha rilasciato un’intervista legata alla riapertura dell’Allianz Stadium Ai microfoni di Radio Bianconera, Alberto Cirio ha commentato così il dossier inviato a Roma dalla Regione Piemonte e dalla Juve per la riapertura dell’Allianz Stadium in vista di Juve-Sampdoria. Le parole del presidente della Regione. RIAPERTURA DELLO STADIO – «Ad inizio agosto ho ricevuto la telefonata del presidente Agnelli che segnalava la volontà di usufruire di questa parte del decreto; è stato elaborato questo progetto complessivo che prevede delle procedure per la riapertura dello stadio. Se il 19 il Cts approverà il nostro ... Leggi su calcionews24

Governatore del Piemonte: aprire Stadium per Juve-Samp

L’obiettivo è riavere una percentuale di tifosi per la prima di campionato, Cirio dà l’ok e aspetta il via libera del Cts Il calcio vuole aprire gli stadi. In percentuale rispetto alle singole capienz ...

