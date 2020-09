Che schiaffo a Giuseppi: Macron presenta già il piano per la Francia basato sul Recovery. E Conte? (Di venerdì 4 settembre 2020) Mentre in Italia è ancora in corso la ricognizione tra i vari ministeri per selezionare i progetti che dovranno ricevere le risorse del Recovery Fund, la Francia accelera. Il piano, presentato dal presidente Emmanuel Macron, prevede stimoli all'economia per cento miliardi di euro. Saranno ridotte le tasse alle imprese per venti miliardi in dieci anni, al fine anche di aumentare la disoccupazione. Il "France rilance" sarà finanziato al 40% dalle risorse del Recovery Fund e si fonda sulla transizione green (30 miliardi), sulla competitività (35 miliardi) e sulla coesione sociale (35 miliardi). Leggi su iltempo

