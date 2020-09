Calciomercato Napoli, vicino lo scambio tra Arkadiusz Milik e Cengiz Under con la Roma (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Corriere dello Sport è tornato a parlare dell’asse di mercato che sta interessando il Napoli e la Roma. “La sensazione è che alla fine l’affare si farà, innescando la giostra che sappiamo. Roma e Napoli sono molto vicine al punto d’incontro che perfezionerà lo scambio tra Cengiz Under e Arkadiusz Milik, con reciproca soddisfazione tecnica e sorrisi finanziari”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ A questo punto, nella trattativa verrà probabilmente inserito anche un giovane che i capitolini gireranno al ... Leggi su calciomercato.napoli

